Над Рязанской областью сбиты украинские беспилотники — Минобороны отчиталось о перехвате 342 БПЛА за ночь

Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник над территорией Рязанской области — регион вошёл в число территорий, подвергшихся атаке украинских БПЛА самолётного типа.

Как говорится в сводке ведомства, всего в период с 20:00 мск 12 июля до 8:00 мск 13 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника. Помимо Рязанской области, дроны были сбиты над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Официальные данные о возможных повреждениях или пострадавших непосредственно на территории Рязанской области в результате атаки в сообщении Минобороны не приводятся.