В Рязани на трассе М-5 столкнулись «Рено-Логан» и «Ягуар»: пострадал водитель

Вечером 9 июля, около 19:00, на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 75-летний местный житель, находившийся за рулём автомобиля «Рено-Логан», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ягуаром» под управлением 41-летнего жителя Москвы.

В результате аварии водитель «Рено-Логана» получил травмы и был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.