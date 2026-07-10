В Рязани 25-летнюю девушку будут судить за поджог автомобиля бывшего 

Прокуратура Рязанской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 25-летней жительницы города, обвиняемой в умышленном поджоге автомобиля.

По данным следствия, в мае 2025 года ночью на почве личной неприязни и желания отомстить за прежние обиды девушка облила бензином автомобиль марки Haval, принадлежащий её бывшему знакомому, и подожгла транспортное средство. В результате пожара владельцу машины был причинён материальный ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.

Рязанке предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело передано в Московский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.