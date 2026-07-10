Министр спорта Рязанской области вступил в МОГ

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис стал одним из первых в регионе, кто решил вступить в подразделение Боевого армейского резерва страны (БАРС) в составе мобильных огневых групп. Об этом он рассказал в интервью «Рязанским ведомостям».

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова, идёт активный набор граждан в такие группы для защиты ключевых объектов инфраструктуры от атак БПЛА.

«Многие рязанцы уже встали в строй, чтобы помогать отражать налёты вражеских беспилотников, участвовать в ликвидации последствий ЧС и обеспечении безопасности жителей», – сказал глава региона.

Владимир Антманис – российский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции и барьерному бегу, мастер спорта России международного класса, тренер. К задачам в составе мобильных огневых групп он готов: занимается практической стрельбой, регулярно делает утреннюю зарядку и совершает восьмикилометровую пробежку.

На своей основной работе министр проводит короткую планерку, обсуждает текущие и перспективные проекты, контролирует строительство спортивных объектов, выезжает в районы области. Когда начнётся служба, ему придётся отлучиться, но Антманис уверен, что сбоев не случится:

«В людях я уверен, буду постоянно находиться с ними на связи, так что всё у нас сложится хорошо».

Резервистам предстоит охрана и оборона важных объектов – промышленных предприятий, электростанций, участие в ликвидации ЧС и поддержании общественного порядка. Для них разработана программа подготовки, предусмотрено ежемесячное денежное содержание, сохранение рабочего места и средней зарплаты. Дежурство – только в пределах Рязанской области до 60 суток раз в год.

Вступить в группы могут граждане с категориями годности А, Б, В и образованием не ниже 9 классов. Контракт заключается на 3–5 лет через военкомат.