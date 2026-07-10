В Госдуме анонсировали новые законы для семей с детьми

В России продолжат расширять систему государственной поддержки семей с детьми — об этом заявил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, за последние годы объём финансирования соответствующих программ вырос более чем вдвое, а ежегодной индексации подлежат свыше 40 видов пособий.

Парламентарий подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся системно и охватывает все ключевые сферы — от здравоохранения до образования.

«По инициативе нашего Президента В.В. Путина сегодня разработаны беспрецедентные меры поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости. Только на нацпроект «Семья» выделено 8,5 трлн. рублей – это 46% от расходов на все национальные проекты. Меры поддержки охватывают все сферы жизни. Но мы на этом не останавливаемся, ищем и предлагаем новые системные решения для улучшения демографической ситуации. Сегодня поддержка семьи – одна из приоритетных задач», – сказал Андрей Макаров.

В федеральном бюджете уже заложены средства на масштабное обновление медицинской инфраструктуры: речь идёт о строительстве детских больниц и поликлиник, а также о других проектах, направленных на сохранение здоровья детей и родителей. Кроме того, впервые на законодательном уровне закреплён статус «студенческой семьи» — это позволит вузам развивать специальную инфраструктуру для молодых родителей. Более 70 регионов уже внедряют так называемые золотые стандарты поддержки многодетных и студенческих семей.

Отдельное внимание уделяется одиноким родителям. В планах — открытие круглосуточных групп в детских садах, организация дежурных групп по выходным (на полдня), а также помощь в подготовке к ЕГЭ и другие адресные меры.