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Общество

16% компаний Рязани принимают несовершеннолетних сотрудников — SuperJob

Алексей Самохин
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Чаще всего подросткам этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. В опросе SuperJob — сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители предприятий и организаций из Рязани.

16% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 6% — на работу, а еще 10% — только на стажировку.

Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса — только 8%.

Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих.

Сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше: законодательство в сфере занятости несовершеннолетних стало более гибким, на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы.

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