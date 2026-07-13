Стали известны предсмертные слова Грэма* о санкциях против России

Сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти заявил, что должен довести до конца принятие законопроекта о новых санкциях против России, пишет Axios со ссылкой на источник, близкий к американскому политику.

Выяснилось, что беседа произошла 11 июля. Грэм* пожаловался на плохое самочувствие, и ему посоветовали незамедлительно обратиться к врачу. Однако сенатор ответил, что сделает это только утром 12 июля, после того как выступит в эфире телеканала NBC.

«Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно ввести санкции против России, уладить ситуацию с Ираном и нормализовать израильско-саудовские отношения», — отметил Грэм*.

Спустя несколько часов после этого высказывания сенатор умер в возрасте 71 года.

Грэм* на протяжении многих лет оставался одним из наиболее жестких критиков России в американском политическом истеблишменте. Он выступал за усиление давления на Москву и расширение санкционных мер.

Сенатор умер 11 июля. Экстренные службы прибыли по вызову к его дому после сообщения о сердечном приступе, однако спасти политика не удалось. Официальный представитель офиса Грэма* сообщил, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Позднее врачи выяснили, что речь идет о расслоении аорты после атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.