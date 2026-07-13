Американский сенатор Линдси Грэм* умер 11 июля. По официальной версии, причиной стала непродолжительная и внезапная болезнь. При этом ряд американских СМИ сообщил, что политик скончался после сердечного приступа.

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.

Эксперт заявил, что, по имеющейся у него информации, причиной могла стать передозировка. Он также утверждает, что Грэм* якобы употреблял запрещенные вещества вместе с Владимиром Зеленским. Кроме того, Вакаров высказал мнение, что сенатор вел «насыщенную сексуальную жизнь со специфическими предпочтениями», что в совокупности с возрастом и возможным употреблением различных веществ могло привести к трагическому исходу.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отмечал символичность смерти Грэма* вскоре после его поездки на Украину.

* Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов.