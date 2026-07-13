В Рязани ветераны СВО и их семьи получили квалифицированную нотариальную помощь

На площадке рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось мероприятие по правовому консультированию ветеранов специальной военной операции и членов их семей. При участии представителей Рязанской областной нотариальной палаты участникам были предоставлены ответы на актуальные вопросы, касающиеся защиты семейных интересов.

Целью встречи стало обеспечение всесторонней юридической поддержки семьям военнослужащих, что является одной из приоритетных задач фонда. Нотариусы Рязанской областной нотариальной палаты провели индивидуальные консультации, охватив широкий спектр тем, наиболее востребованных в данной категории граждан.

В ходе мероприятия были подробно разъяснены вопросы, связанные с оформлением наследства, распоряжением общим имуществом супругов, использованием средств материнского капитала, а также другие аспекты семейного и гражданского права. Каждая семья получила возможность задать интересующие вопросы и получить квалифицированную правовую помощь.

«Мы стремимся обеспечить наших ветеранов и их близких максимально полной поддержкой, и правовая помощь играет в этом ключевую роль. Многие семьи сталкиваются с необходимостью решения сложных юридических вопросов, и благодаря сотрудничеству с Рязанской областной нотариальной палатой мы можем предоставить им профессиональные и доступные консультации», — отметила заместитель руководителя по правовым вопросам рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Калинина. «Это позволяет нашим адресатам чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне и эффективно защищать свои интересы».

Представители Рязанской областной нотариальной палаты подчеркнули важность таких инициатив для обеспечения социальной справедливости и защиты прав ветеранов СВО и членов их семей, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству с фондом.