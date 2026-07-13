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Неделя Королевы жезлов: с 13 по 19 июля нельзя принимать решение за двоих

Дарья Петухова
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Начинается новая неделя, а значит, самое время узнать, какой расклад подготовили нам тарологи. Как пишет издание TheDay, ближайшие дни могут стать по-настоящему продуктивными, но только если мы сами будем готовы действовать. Главной картой недели стала Королева жезлов, поэтому сегодня разбираемся, что этот аркан может означать для каждого из нас.

Общая характеристика недели

По словам таролога Насти Нескучной, эта неделя пройдёт под энергией Королевы жезлов. Это карта инициативы, уверенности в себе и готовности брать ситуацию в свои руки. Идеальных условий для достижения целей сейчас может и не быть, поэтому многое будет зависеть именно от ваших действий. Если вы давно вынашивали какую-то идею, хотели начать новый проект или сделать первый шаг, сейчас подходящий момент. Не откладывайте планы только потому, что кажется, будто время еще не пришло. При этом Королева жезлов не призывает идти напролом или кому-то что-то доказывать. Её сила заключается в уверенности, умении вдохновлять других и вести за собой. Если в последнее время вам казалось, что жизнь будто остановилась, эта неделя может вернуть мотивацию и желание двигаться вперёд.

Тема отношений

Если вы уже состоите в отношениях, неделя обещает быть активной. Скорее всего, вместе с партнером появятся новые планы, совместные поездки или идеи, которые давно хотелось реализовать. Но есть один важный момент. Королева жезлов любит брать всё в свои руки, поэтому постарайтесь не принимать решения за двоих. Иногда лучше дать любимому человеку возможность самому проявить инициативу.

Тем, кто сейчас одинок, таролог советует не ждать, что любовь сама найдет вас. Если хотите новых знакомств – действуйте. Принимайте приглашения, соглашайтесь на встречи, сами зовите людей туда, где давно хотели побывать. Новые знакомства могут произойти где угодно: в компании друзей, на работе или даже в социальных сетях. При этом не стоит сразу строить планы на будущее. Лучше просто наслаждаться общением и не торопить события.

Рабочая сфера и финансовый вопрос

В работе эта неделя отлично подходит для тех, кто готов заявить о себе. Если давно хотели предложить новую идею, запустить проект, начать обучение или поговорить о повышении, не откладывайте. Особенно удачной неделя будет для тех, чья работа связана с людьми. Общение, новые знакомства, переговоры и публичные выступления сейчас могут принести хорошие результаты. Не бойтесь быть в центре внимания. Если вы развиваете собственный бизнес или продвигаете свои услуги, не отказывайтесь от возможностей рассказать о себе. Любая реклама, сотрудничество или новое предложение сейчас могут стать началом чего-то большего.

Что касается денег, то рассчитывать на случайную удачу не стоит. Всё, что вы заработаете, станет результатом вашей активности. Чем больше вы будете проявляться, рассказывать о себе и искать новые возможности, тем выше шансы увеличить доход.

Совет как прожить эту неделю с пользой

Главный совет от таролога – не бойтесь делать первый шаг. Предлагайте свои идеи, соглашайтесь на интересные предложения и не упускайте возможности, которые будут появляться в ближайшие дни. Всё зависит от вашей инициативы. Иногда именно одного решения достаточно, чтобы ситуация наконец начала меняться в лучшую сторону.

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