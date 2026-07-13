В Рязани врачи достали свиток из бронха 10-летнего мальчика

Специалисты Рязанской областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха 10-летнего мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути ребёнка во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Как рассказали в больнице, мальчика доставили к врачам после того, как он случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Предмет попал в правый главный бронх и застрял там — при дыхании ребёнка был слышен характерный свистящий звук, который издавало инородное тело.

После обследования врачи приняли решение о проведении бронхоскопии, в ходе которой свисток удалось успешно извлечь из бронхиального дерева. Благодаря своевременно оказанной помощи тяжёлых осложнений удалось избежать, состояние пациента врачи оценивают как не вызывающее опасений.

Специалисты отмечают, что попадание инородных тел в дыхательные пути и пищевод остаётся одной из распространённых причин обращения за экстренной помощью в детском возрасте. Чаще всего с подобными случаями сталкиваются дети от одного до трёх лет, однако в их числе нередко оказываются и школьники.

Врачи напоминают родителям о необходимости регулярно обсуждать с детьми правила безопасности: во время игр, разговоров, смеха или занятий спортом нельзя держать во рту мелкие предметы, поскольку их случайное вдыхание может привести к тяжёлым последствиям и потребовать срочного хирургического вмешательства.