Фото: vk.ru/minzdravro
Медицина

В Рязани врачи достали свиток из бронха 10-летнего мальчика

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалисты Рязанской областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха 10-летнего мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути ребёнка во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба клиники. 

Как рассказали в больнице, мальчика доставили к врачам после того, как он случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Предмет попал в правый главный бронх и застрял там — при дыхании ребёнка был слышен характерный свистящий звук, который издавало инородное тело.

После обследования врачи приняли решение о проведении бронхоскопии, в ходе которой свисток удалось успешно извлечь из бронхиального дерева. Благодаря своевременно оказанной помощи тяжёлых осложнений удалось избежать, состояние пациента врачи оценивают как не вызывающее опасений.

Специалисты отмечают, что попадание инородных тел в дыхательные пути и пищевод остаётся одной из распространённых причин обращения за экстренной помощью в детском возрасте. Чаще всего с подобными случаями сталкиваются дети от одного до трёх лет, однако в их числе нередко оказываются и школьники.

Врачи напоминают родителям о необходимости регулярно обсуждать с детьми правила безопасности: во время игр, разговоров, смеха или занятий спортом нельзя держать во рту мелкие предметы, поскольку их случайное вдыхание может привести к тяжёлым последствиям и потребовать срочного хирургического вмешательства.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Жириновский называл главного врага России 20 лет назад
Следующая статья
В Рязани зафиксировано превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Новости России

Мать 27-летнего актера Дмитрия Брейкина раскрыла детали его смерти в Таиланде

Российский актер Дмитрий Брейкин, скончавшийся в Таиланде в возрасте 27 лет, перед смертью отправился один в бар, после чего друзья потеряли его из виду.
Новости России

Названа причина смерти 27-летнего актера Дмитрия Брейкина

Российский актер театра и кино Дмитрий Брейкин, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Первый отдел», скончался в Таиланде в возрасте 27 лет.
Политика

Названа причина внезапной смерти сенатора Линдси Грэма* 

На месте работали полицейские патрули и пожарные расчёты.
Новости России

Москвичка из ревности откусила мужу пенис

Орган удалось пришить медикам, но естественная эрекция в течение года так и не вернулась 
Темы
Экология, природа, животные

В Рязани зафиксировано превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне

Министерство природопользования Рязанской области подвело итоги мониторинга атмосферного воздуха за период с 5 по 12 июля.
Политика

Жириновский называл главного врага России 20 лет назад

Главную цель Британии на постсоветском пространстве Жириновский описывал как стремление занять его целиком, действуя при этом под видом дружественного партнёрства — по аналогии с Антантой перед Первой мировой войной.
Происшествия

Полиция рассказала о проведённых в выходные рейдах в Рязани

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. 
Медицина

Четверо детей заболели туберкулезом в Рязанской области

Подведены итоги оказания противотуберкулезной помощи в Рязанской области в 1 полугодии 2026 года.
Общество

«Единая цифровая карта жителя Рязанской области» стала ключом к безлимиту с T2 

Оператор Т2 стал партнером проекта «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Держатели карты смогут подключить тариф с безлимитом на специальных условиях.
Погода

Синоптик Тишковец пообещал рязанцам погоду «миллион на миллион»

По его словам, в начале недели погода утратит штормовой характер, а интенсивность осадков заметно снизится.
Происшествия

Павел Малков сообщил о сбитом над Рязанской областью БПЛА

Ранее об уничтожении дрона сообщалось в сводке Минобороны России.
Происшествия

12-летний парень на мопеде сбил 6-летнего велосипедиста в Рязанской области

В результате происшествия несовершеннолетний водитель мопеда, а также велосипедист с травмами госпитализированы в медицинское учреждение города Рязани. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье