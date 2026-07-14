Ревнивая жена из Москвы угрожала свекрови ножом в Касимовском округе

Сотрудники отдела МВД России «Касимовский» пресекли опасное происшествие в селе Лазарево, где в ходе бытовой ссоры прозвучали угрозы жизни пожилой женщины.

По данным полиции, местные жители обратились в дежурную часть с сообщением о громком скандале у дома 73-летней пенсионерки. Очевидцы рассказали, что нетрезвая женщина угрожает хозяйке дома ножом. Прибывшие на место участковые уполномоченные оперативно вмешались в ситуацию, изъяли холодное оружие и доставили агрессора в отдел полиции.

В ходе разбирательства выяснились детали семейной драмы. 47-летняя подозреваемая, проживающая в Московской области, находится в процессе развода со своим 47-летним мужем, который является уроженцем села Лазарево. В день инцидента мужчина приехал в родное село навестить мать, взяв с собой новую спутницу. Узнав об этом, супруга употребила алкоголь и на такси отправилась вслед за ним.

Попытка женщины помириться с мужем быстро переросла в агрессивный конфликт. В порыве ревности она ножом проколола шины автомобиля бывшего супруга, а когда в ситуацию вмешалась его мать, пригрозила пенсионерке расправой. От пережитого стресса пожилой женщине стало плохо.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Дополнительно женщине предстоит ответить за умышленное повреждение чужого имущества.