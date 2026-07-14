Фото: администрация Рязани
Общество

Благоустройство Воскресенского сквера в Рязани завершится к середине августа 2026 года

Анастасия Мериакри
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В Рязани продолжается масштабное обновление общественного пространства. Депутаты городской Думы совместно с жителями микрорайона Недостоево проинспектировали текущее состояние работ по благоустройству Воскресенского сквера.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Согласно утвержденному графику, все работы должны быть полностью завершены к середине августа 2026 года.

На данный момент подрядная организация уже выполнила подготовительный этап: территорию расчистили и выровняли, проложили внутренние электросети, смонтировали системы видеонаблюдения и установили опоры уличного освещения. Сейчас строители активно занимаются асфальтированием территории и укладкой тротуарной плитки на пешеходных дорожках. Параллельно ведется монтаж ограждений для теплотрасс.

Отдельно отмечается, что малые архитектурные формы уже закуплены. В ближайшее время в сквере появятся новые лавочки, урны, а также современное оборудование для детских и спортивных зон.

Жители микрорайона, присутствовавшие при проверке, положительно оценили темпы и качество выполняемых работ, отметив, что в скором времени они получат современное и безопасное место для семейного отдыха.

Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани

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