С 28 июля в Рязани откроют запись в новый детский сад

В Рязани стартует прием заявлений на зачисление воспитанников в новый детский сад № 42. Регистрация будущих воспитанников начнется 28 июля. Дошкольное учреждение находится по адресу: улица Полина, строение 7А.

В администрации города разъяснили порядок действий для родителей в зависимости от их текущей ситуации с очередью. Тем семьям, чьи дети уже стоят в очереди в другие детские сады, необходимо обратиться в любой многофункциональный центр (МФЦ) и подать заявление об изменении выбранного учреждения.

Если ребенок ранее не был поставлен на учет, родители могут подать первичное заявление дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в отделениях МФЦ.

Важно отметить, что фактическое зачисление детей в группы будет происходить строго в порядке живой очереди, но только после полного завершения строительства объекта и его официального ввода в эксплуатацию. Приказы о распределении мест будут публиковаться на официальном сайте городского управления образования в специальном разделе, посвященном дошкольному образованию.

За дополнительными разъяснениями родители могут обратиться в управление образования по телефону 72-01-01 (добавочные номера 202, 203, 204, 205).