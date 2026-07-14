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Новости России

Рязанская область и Башкортостан лидируют по размеру выплат для стобалльников ЕГЭ

Анастасия Мериакри
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В 2026 году ряд субъектов РФ продолжил практику материального поощрения школьников, показавших высший результат на Едином государственном экзамене. Суммы выплат варьируются от 50 до 150 тысяч рублей, а расходы регионов на эти цели превысят 30 миллионов рублей, сообщает канал «Mash Money».

Лидерами по размеру единовременной премии стали Рязанская область и Республика Башкортостан. В этих регионах выпускник, набравший максимальный балл, может получить 150 тысяч рублей, однако с важным условием: деньги выплачиваются только при поступлении абитуриента в вуз, расположенный на территории данного субъекта. В Рязанской области в этом году зафиксировано не менее 20 таких высоких результатов.

Московская область установила свой уникальный критерий: премия в 100 тысяч рублей полагается тем, кто сдал на максимум сразу два или более предметов. В 2026 году в Подмосковье насчитывается 103 выпускника, преодолевших планку в 200 баллов.

Ряд регионов предпочли платить за каждый предмет отдельно. В Адыгее, Тюменской области, на Камчатке и в Ямало-Ненецком автономном округе за каждую «сотню» начисляют по 100 тысяч рублей. Примечательно, что на Камчатке также предусмотрена поощрительная выплата в 50 тысяч рублей для тех, кто набрал от 95 до 99 баллов.

Свои условия действуют и в других субъектах. В Ивановской области 100 тысяч рублей выплачивают при условии поступления в местный вуз (в регионе зафиксировано 68 высших баллов). В Севастополе размер премии за 100 баллов составляет 50 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что такие меры направлены не только на поощрение талантливых детей, но и на удержание перспективной молодежи в регионах для дальнейшей учебы и работы.

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