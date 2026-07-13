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Новости России

Брату Екатерины Волковой грозит пожизненный срок в США за двойное убийство

Анастасия Мериакри
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В американском штате Массачусетс готовится к судебному разбирательству громкое уголовное дело, фигурантом которого является Леонид Волков, брат российской актрисы Екатерины Волковой. Мужчине инкриминируют жестокое убийство двух человек, и в случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, сообщает канал «Mash на Мойке» в Максе.

Драматические события развернулись весной 2023 года в пригороде Бостона, когда бесследно пропали два молодых человека: 37-летний Кирилл и 28-летний Павел, ранее переехавший в США из Санкт-Петербурга и работавший фотографом.

Расследование вывело полицию на банковские операции пропавших. Выяснилось, что с их карт были оплачены пластиковые контейнеры, перчатки, бытовая химия и конструктор Lego. Камеры наблюдения зафиксировали покупателя, который сначала прятал лицо, а позже вернулся в магазин без маски, чтобы вернуть часть товаров за наличные. Правоохранители опознали в этом человеке Леонида Волкова.

Обыск арендованного подозреваемым складского помещения дал страшные результаты: следователи обнаружили окровавленную пилу, удавку и два больших контейнера, в которых находились останки пропавших мужчин. Одно из тел было расчленено.

На данный момент Волков уже около трех лет содержится в тюрьме округа Мидлсекс. Официально ему предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, включая два эпизода убийства первой степени, вооруженное вторжение в жилище и мошенничество с использованием чужих банковских карт на сумму свыше 1200 долларов. Рассмотрение дела судом присяжных назначено на осень текущего года.

По версии следствия, мотивом расправы стал бытовой конфликт. Один из погибших отказался выступить поручителем при аренде жилья для семьи Волкова. Из-за этого Леонид с женой и двумя детьми оказался на улице, что, предположительно, и стало спусковым крючком для трагедии.

Сама Екатерина Волкова не согласна с выдвинутыми против брата обвинениями. Несмотря на тяжелую ситуацию, актриса поддерживает связь с семьей: она регулярно общается по видеосвязи со своими племянниками, которые остаются в США вместе с матерью.

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