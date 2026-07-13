Мужчина разделся до трусов на Почтовой в Рязани после неудачной попытки взломать заведение

Неоднозначный инцидент произошел на улице Почтовой. Местный житель предпринял попытку незаконного проникновения в одно из зданий, однако его планы сорвались, что привело к весьма странному финалу.

По информации канала «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте, мужчине не удалось вскрыть помещение. Вместо того чтобы скрыться с места неудачного преступления, злоумышленник начал снимать с себя одежду, пока не остался в одном нижнем белье.

На данный момент причины столь экстравагантного поведения неизвестны. Официальная информация не поступала.

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