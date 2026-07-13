Фото: Союз кинематографистов РФ
Новости России

На 96-м году жизни скончалась звукорежиссер «Мосфильма» Нинель Калениченко

Анастасия Мериакри
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12 июля 2026 года не стало Нинель Калениченко, выдающегося мастера звука и члена Союза кинематографистов России. О кончине ветерана отечественного кино сообщил Союз кинематографистов РФ. Ей было 95 лет.

Вся творческая биография Нинель Сергеевны была неразрывно связана с киностудией «Мосфильм», куда она пришла работать еще в середине 1950-х годов. За десятилетия плодотворного труда она стала звукорежиссером дубляжа более чем в 50 художественных картинах. В числе ее известных работ — фильмы «Железный поток», «Человек в штатском», «Ночь над Чили», «Пошехонская старина», «Поздняя любовь» и «Нас венчали не в церкви».

Коллеги отмечали, что фильмы с ее участием всегда отличались новаторским подходом к звуковому оформлению. Нинель Калениченко обладала безупречным художественным вкусом и удивительной способностью тонко чувствовать специфику кино. Она мастерски использовала возможности звука для того, чтобы максимально полно раскрыть режиссерский замысел и драматургию картины.

Союз кинематографистов России выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам мастера.

Церемония прощания с Нинель Сергеевной Калениченко состоится 15 июля в 10:30. Она пройдет в храме при Боткинской больнице по адресу: 2-й Боткинский проезд, дом 5, корпус 27 (вход организован через 4-й контрольно-пропускной пункт).

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