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Новости России

Генерал рассказал о новой тактике ВСУ при атаке на Подмосковье

Никита Рязанцев
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Украинские военные при ночной атаке на Московскую область могли прибегнуть к тактике использования метеозондов для доставки беспилотников, рассказал в беседе с «АиФ» генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, в последнее время участились случаи, когда противник отправляет дроны на российскую территорию даже в условиях непогоды при помощи шаров и метеозондов.

«Они поднимаются на большую высоту и летят по потоку, потом в каком-то месте противник принимает решение отцепить его. И там уже дрон летит и наносит удар», — пояснил Попов.

По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, запуски, скорее всего, были произведены с территории северных регионов соседней страны. Предположительно, это могли быть Сумская или Черниговская области.

Материал по теме: В СК раскрыли детали атаки дронов на Истру, где погибли три человека

Минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили масштабную атаку беспилотников на Подмосковье — над регионом сбили и подавили 81 БПЛА. Сильнее всего пострадал поселок Пионерский городского округа Истра. Там при падении дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах.

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