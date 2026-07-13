Погибшими при украинской атаке на Подмосковье оказались белорусы

В результате налета украинских беспилотников на поселое Пионерский Истринского городского округа в Подмосковье погибли трое граждан Белоруссии, пишет «МК».
По данным издания, приятели были гастарбайтерами-строителями и приехали в Россию, чтобы подзаработать.
«Мужчины жили в благоустроенном гараже», — говорится в публикации.
Также выяснилось, что их тела не сразу удалось извлечь из-под завалов.
Кроме того, на момент публикации оставалась неизвестной судьба пожилой женщины из поселка Снегири. Она приехала в Пионерский в гости к родственникам и пропала без вести после налета БПЛА.
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Минувшей ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили масштабную атаку беспилотников на Подмосковье — над регионом сбили и подавили 81 БПЛА. Сильнее всего пострадал поселок Пионерский городского округа Истра. Там при падении дрона погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах.