Доктор Мясников развеял популярный миф о холодце

Холодец и наваристые супы не способны укреплять суставы, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Для многих семей это блюдо давно стал частью праздничного стола. Считается, что холодец богат коллагеном и поможет укрепить суствы. Мясников с таким подходом не согласен.

«Так не бывает, а если бы и бывало, то это невозможно, потому что кровеносные сосуды в сустав не проникают, сустав питается из межсуставной жидкости», — объяснил доктор.

По его словам, ни продукты питания, ни медикаменты не способны укрепить суставы. Хотя некоторые из них могут временно облегчить дискомфорт, восстановление сустава таким методом невозможно.

«Все носит временный обезболивающий характер, кроме замены суставов», — добавил Мясников.