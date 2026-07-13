Сотрудники российских силовых ведомств раскрыли и пресекли попытку диверсии на территории Брянской области. По имеющимся данным, украинские спецслужбы пытались нелегально доставить в регион партию FPV-дронов с целью нанесения ударов по объектам военной авиации.

В комментарии изданию aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что противник действовал по отработанному сценарию, получившему название «Паутина». Доставка боеприпасов должна была осуществляться нестандартным путем: с помощью аэростатов или тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих специальные контейнеры.

После приземления в заданной точке контейнеры должны были изъять агенты СБУ. Далее груз планировалось транспортировать на грузовиках с прицепами, оборудованными тайниками с двойным дном. Дроны маскировались под обычный торговый инвентарь. На конечном этапе машина должна была прибыть в район цели, где в арендованном гараже диверсанты планировали собрать аппараты для последующей атаки.

По мнению эксперта, главной целью данной операции был не столько военный, сколько политический эффект. В случае успеха киевский режим намеревался представить это как «громкую победу», чтобы продемонстрировать западным кураторам эффективное освоение выделенных миллиардов и обосновать необходимость дальнейшего увеличения военной помощи.

«В случае успеха Зеленский должен был преподнести это как очередную суперпобеду, заявив, что Украина успешно отрабатывает выделенные ей миллиарды и выигрывает в воздухе. Это был бы серьезный политический резонанс, который Зеленский превратил бы в колокольный звон, охватывающий Вселенную, призывая Запад усилить помощь», — уточнил он.

Стоит отметить, что оригинальная операция «Паутина», по данным российских источников, координировалась британскими спецслужбами и была реализована в июне 2024 года. Тогда дроны запускались из грузовиков по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.