В Михайлове рецидивист обокрал пенсионера, пока тот спал после застолья

Сотрудники полиции Михайлова задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества у 68-летнего пенсионера. Примечательно, что злоумышленник был в гостях у потерпевшего, а выдала его собственная неосторожность.

По данным следствия, инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков. Когда алкоголь в доме закончился, хозяин отправил своего гостя в магазин за новой партией. Пока мужчина отсутствовал, пенсионер уснул.

Вернувшись, подозреваемый решил не будить хозяина, а воспользоваться моментом. Он забрался на чердак, где нашел ручную лебедку и заклепочник, и вынес их из дома. Однако в спешке вор забыл закрыть чердачный лаз.

О краже пожилой мужчина узнал лишь спустя несколько дней, когда почувствовал в комнатах сильный сквозняк. Поднявшись на чердак, он обнаружил пропажу инструментов и незамедлительно обратился в межмуниципальный отдел МВД «Михайловский».

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след недавнего гостя пенсионера. Выяснилось, что 34-летний мужчина уже имеет судимости за кражи и угоны автомобилей, а после освобождения из мест лишения свободы вновь пристрастился к алкоголю.

Несмотря на попытки скрыться, рецидивист был задержан. Похищенные инструменты удалось изъять у скупщика. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.