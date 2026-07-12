Сын Трусовой встал в ворота: годовалого Михаила сняли во время его первой серьезной тренировки

Знаменитая российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поделилась с поклонниками подробностями о занятиях своего годовалого сына Михаила. Оказалось, что малыш уже проявляет интерес к спорту — в частности, к футболу.

На своей странице в социальных сетях спортсменка опубликовала новые фотографии из спортзала, где она проводила время вместе с сыном и собакой. Под снимками Трусова рассказала, что Миша увлечённо «защищал ворота» на протяжении всей тренировки.

«Кто там писал: «А вдруг Миша не будет играть в футбол»? Всю тренировку он усердно защищал ворота», — подписала фото фигуристка, отреагировав на прежние сомнения некоторых подписчиков.

Ранее Александра рассказывала, что их с мужем Яковом Игнатовым друзья Влад и Анри ждут ребёнка. На гендер-пати пары стало известно, что у них родится мальчик, и Трусова искренне этому обрадовалась.

«Очень обрадовалась, когда узнала, что у ребят будет мальчик — только недавно думала, с кем Мише играть в футбол», — поделилась спортсменка.

Таким образом, у маленького Михаила уже в год появилась не только страсть к футболу, но и будущая компания для совместных игр на поле.