В Касимовском округе благоустроили родник

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, в селе Квасьево Касимовского округа состоялось торжественное освящение обновленного родника. Мероприятие стало значимым событием для местных жителей, ведь это место всегда было для них особенным.

Проект по благоустройству родника реализован активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) «Квасьево» при поддержке администрации Касимовского округа. Теперь святой источник преобразился.

На территории родника обустроена комфортная зона отдыха у купели: построены удобные лестницы и специальная площадка для набора воды. Это позволит каждому желающему с комфортом и безопасностью прикоснуться к целебному источнику.

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов отметил, что этот проект стал ярким примером того, как общими усилиями власти и неравнодушных жителей удается сохранять историческое наследие и создавать уют на родной земле.

«В день святых Петра и Павла этот родник стал не просто инженерным сооружением, а настоящим символом веры, чистоты и единства», — подчеркнул Иван Бахилов.

Глава округа поблагодарил инициативную группу ТОС «Квасьево» за неравнодушие и труд, а также всех, кто внес вклад в благоустройство святого места.