В Подмосковье мужчина слил из каршеринга почти 100 литров бензина и получил реальный срок

Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю Арсанали Джангишиеву, который совмещал хищение чужого имущества с грубыми нарушениями ПДД.

Как установило следствие, летом 2025 года мужчина дважды сливал топливо из баков автомобилей каршеринговых сервисов. Всего он похитил 98 литров бензина, чтобы заправить свой личный кроссовер Mazda CX-5. Ущерб, нанесенный двум компаниям, превысил 5 тысяч рублей.

Однако кража была не единственным преступлением осужденного. Несмотря на то, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, с ноября 2025-го по январь 2026 года Джангишиев трижды попадался сотрудникам полиции за рулем в состоянии алкогольного опьянения на дорогах Домодедово.

Принимая во внимание позицию прокуратуры, судья назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно ему запрещено управлять любыми транспортными средствами в течение 3 лет. В качестве меры уголовно-правового характера автомобиль марки BMW, принадлежавший осужденному, обращен в доход государства.