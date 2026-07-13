Приложиться к мощам Матроны Московской в Рязани можно до 16 июля

10 июля в Рязани торжественно встретили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Святыня была доставлена из Тульской епархии, которая является исторической родиной старицы, по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Никодима.

Матрона Московская остается одной из самых почитаемых святых XX века. Ослепшая от рождения, она обладала даром духовного прозрения, видя сокровенные мысли и боли людей. В народе ее с любовью называют Матронушкой. К ней традиционно обращаются с молитвами о здоровье, благополучии в семье, рождении детей и удачном замужестве. Еще до официальной канонизации к ее могиле стекались тысячи паломников, получавших духовную и физическую помощь.

Верующие могут приложиться к святыне в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Ковчег пробудет в городе до 16 июля 2026 года.

Собор открыт для посещения ежедневно с 07:00 до 19:00. На время пребывания святыни в расписание добавлены дополнительные молебны с чтением акафиста, которые совершаются в 11:00, 13:00 и 15:00. Божественная литургия начинается ежедневно в 07:40, а вечернее богослужение — в 17:00.

Торжественные проводы ковчега с мощами запланированы на 16 июля в 18:30, в это время также будет совершен молебен.

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