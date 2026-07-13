В Рязанской области 14 июля похолодает до +10°С, ожидаются дожди и грозы

В Рязанской области 14 июля ожидается переменчивая погода с утренними туманами и дневными грозами. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

Начало дня и ночь будут сопровождаться облачностью с прояснениями. Местами по области ожидается небольшой и умеренный дождь, а в дневные часы не исключены грозы. Также спасатели предупреждают об ухудшении видимости из-за тумана в ночные и утренние часы.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью воздух в регионе остынет до +10…+15°С. Днем ожидается заметное потепление: столбики термометров поднимутся до +22…+27°С.

Спасатели рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах из-за возможного тумана утром и мокрого асфальта днем. Пешеходам во время грозы следует избегать открытых пространств и не укрываться под одиноко стоящими деревьями.