Памятник Василию Рязанскому появится у Борисо-Глебского собора

Власти Рязанской области обсудили ход работ по благоустройству территории Борисо-Глебского кафедрального собора и возведению монумента святителю Василию, который издревле почитается как небесный покровитель региона. Вопрос был поднят на заседании регионального правительства 7 июля 2026 года.

Святитель Василий Рязанский, по преданию, служил на рязанской земле около десяти лет и скончался в 1295 году. Еще до официального обретения его мощей местные жители чтили его как праведника и защитника, к которому традиционно обращаются с молитвой о безопасном пути и помощи в трудных ситуациях.

В ходе заседания министр территориальной политики Жанна Фомина отметила, что процесс сбора добровольных пожертвований на создание памятника идет непросто. Для решения этой проблемы совместно с настоятелем храма протоиереем Георгием Авериным было принято решение открыть специальный расчетный счет и запустить широкую информационную кампанию во всех доступных медиа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков лично объявил о своем участии в сборе средств. Глава региона подчеркнул стратегическую важность этой локации. По его словам, благоустроенная территория в будущем станет ключевой точкой нового туристического маршрута «Рязань пешеходная», а прилегающие улицы также будут приведены в порядок.

Напомним, что работа по возрождению исторического облика собора уже ведется. Ранее была проведена реставрация колокольни, обновлена архитектурная подсветка, отремонтирован подземный пешеходный переход, укреплены подпорные стены и заменена система водоотведения.

Принять участие в создании памятника может любой житель. Пожертвования принимаются на счет прихода Борисо-Глебского собора, сообщает Рязанская епархия.