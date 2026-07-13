МЧС предупредило о густом тумане в Рязанской области 14 июля

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. По данным спасателей, в ночные и утренние часы 14 июля местами по области ожидается туман.

Метеорологи прогнозируют ухудшение видимости до 500–800 метров. Такие погодные условия создают повышенную опасность для участников дорожного движения.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными: снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и обязательно включать противотуманные фары. Пешеходам также стоит быть осторожнее и использовать светоотражающие элементы на одежде.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы. Звоните по номерам: 01 (со стационарного телефона), 101 (с мобильного) или на единый номер 112.