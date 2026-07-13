Житель Рязани написал стихи для врачей скорой помощи, спасших ему жизнь

Необычный и трогательный способ выразить благодарность выбрали в Рязани. Местный житель Павел, перенесший тяжелый приступ, пришел на областную станцию скорой помощи, чтобы лично поблагодарить медиков, подарив каждому из них открытку с собственными стихами.

Инцидент произошел в середине апреля. 52-летний мужчина, который ранее редко болел и не имел вредных привычек, собирался на работу после возвращения из командировки. Однако утром он почувствовал резкое ухудшение состояния.

«Страшнее всего было то, что причина недомогания не понятна. Саднило горло, сильная боль не давала возможности лежать на спине, руки не слушались, висели как плети. Дальше – хуже, почувствовал, что сознание постепенно уходит», – вспоминает Павел. Собрав последние силы, он смог вызвать бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики мгновенно оценили ситуацию.

«Мы заподозрили острый коронарный синдром. Сделали все, что требуется в таких случаях: ЭКГ, инъекции. На носилках пациента доставили к нашей машине. И на полной скорости – в стационар. Здесь дорога каждая минута, промедление может стоить жизни человеку», – рассказывает фельдшер Ульяна Коренькова.

Благодаря слаженным действиям бригады мужчину успели доставить в больницу вовремя. Сейчас Павел проходит курс восстановления.

Как только самочувствие пациента стабилизировалось, он решил найти своих спасателей: фельдшеров Ульяну Коренькову и Германа Попова, а также водителя Александра Камбулова. В знак искренней признательности за спасенное сердце он вручил каждому из них открытки со стихами, написанными им самим.