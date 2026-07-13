Астролог дал рекомендации на новолуние 14 июля: чем заняться и каких ошибок избегать

14 июля в 12:43 по московскому времени наступит новолуние в знаке Зодиака Рак. Астролог Борис Зак в интервью изданию «Москва 24» объяснил, как правильно использовать энергию этого дня для улучшения жизни и от каких действий стоит категорически воздержаться.

По словам эксперта, Рак считается наиболее чувствительным и ориентированным на домашний уют знаком. Поэтому основные темы дня будут крутиться вокруг семьи, личной безопасности, корней и эмоционального фона. Ситуацию усугубляет ретроградный Меркурий, который также находится в этом знаке. Это создает плотный узел из мыслей и чувств, делая каждое сказанное слово особенно весомым: оно может как глубоко ранить, так и исцелить.

Астролог отмечает, что в этот период неизбежно всплывут старые обиды, недосказанность или детские сценарии поведения. Однако цель этого процесса не в том, чтобы причинить боль, а в том, чтобы наконец переосмыслить прошлое и отпустить его.

Чтобы гармонизировать свое состояние, специалист рекомендует заняться уборкой дома, так как наведение порядка в пространстве напрямую помогает прояснить мысли. Новолуние также открывает доступ к подсознанию: астролог советует вести дневник сновидений и фиксировать внезапные интуитивные догадки, которые могут пригодиться в будущем.

Отличным занятием станет разбор старых семейных фотографий и писем, которые помогут лучше понять себя. Что касается планирования, то это идеальный момент для загадывания желаний, связанных с покупкой жилья, переездом, созданием уюта и благополучием близких.

При этом эксперт выделяет ряд строгих ограничений. Категорически не рекомендуется запускать новые проекты, поскольку энергетика дня направлена на завершение дел и переоценку, а не на старты. Из-за высокой эмоциональной уязвимости (склонности к слезам и обидам) важно не принимать судьбоносных решений на пике чувств.

Особую опасность представляет подписание любых документов: риск ошибок, недопонимания и будущих переделок сейчас максимальный. Астролог также предостерегает от идеализации людей и ситуаций, так как ретроградный Меркурий склонен затуманивать разум, заставляя принимать желаемое за действительное. И наконец, не стоит брать на себя чужие проблемы из жалости: попытка «спасти» кого-то в этот день может закончиться тем, что вы сами увязнете в эмоциональных трудностях другого человека.