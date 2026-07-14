Компания «Р‑Энергия» рекомендует рязанцам проверить счета перед летним отпуском

С наступлением июля, традиционного сезона отпусков, компания «Р-энергия» обратилась к потребителям с рекомендацией заранее проверить состояние своих лицевых счетов.

В компании отметили, что своевременная оплата услуг или погашение имеющейся задолженности перед отъездом поможет избежать начисления пеней, а также неприятных сюрпризов в виде уведомлений о долге по возвращении домой. Это позволит сохранить спокойствие и не отвлекаться на бытовые вопросы во время отдыха.

Сделать это можно быстро и без визита в офис. Компания напоминает, что отслеживать баланс и оплачивать услуги удобнее всего через личный кабинет на официальном сайте. Сервис доступен круглосуточно и позволяет держать ситуацию с коммунальными платежами под полным контролем.