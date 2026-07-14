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Великий Мессинг назвал три особенных знака зодиака: их боятся и им завидуют

Валерия Мединская
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Имя Вольфа Мессинга до сих пор окутано ореолом тайны, и споры о том, кем он был на самом деле, не утихают Одни считают его гениальным провидцем, который умел читать мысли и заглядывать в будущее, а другие настаивают на том, что он был всего лишь искусным иллюзионистом, мастерски владевшим техниками психологического воздействия. Но при этом факт остаётся фактом: многие его предсказания сбывались с пугающей точностью. Именно это не позволяет сбросить его наследие со счетов.

Помимо прочего, Мессинг глубоко интересовался астрологией и всерьёз изучал влияние звёзд на человеческую судьбу. Среди всех знаков зодиака он особенно выделял три из них. Он считал, что люди, рождённые под влиянием этих знаком, обладают уникальными, а подчас и весьма противоречивыми чертами характера. Журналисты издания TheDay назвали эти знаки зодиака. Присмотритесь — не исключено, что именно о вас легендарный мистик отзывался с особым почтением, и его слова могут пролить свет на ваши скрытые таланты и слабые стороны.

Весы: прирождённые дипломаты между добром и эгоизмом

По мнению Мессинга, Весы являются живым воплощением баланса, но при этом он видел в них не столько светлую, сколько сложную и даже драматичную сторону этой борьбы. Он считал, что в душе Весов постоянно идёт главное противостояние, которое заключается в борьбе между искренним желанием помогать людям и мощной, иногда разрушительной тягой к самолюбованию. Именно эгоизм, как считал провидец, вполне может стать их ахиллесовой пятой, он способен помешать им быть по-настоящему честными перед собой и перед окружающими.

Сила Весов, по мнению Мессинга, состоит в том, что это прирождённые тактики и дипломаты, которые умеют сглаживать любые конфликты. В спорах они с лёгкостью обводят оппонентов вокруг пальца и мастерски поворачивают любую ситуацию в свою пользу, но при этом их главная сила кроется во врождённом чувстве меры.

Если Весы видят, что их манипуляции могут причинить реальный вред, они способны вовремя отступить и не переходить опасную грань. Вольф Мессинг утверждал, что из Весов получаются бриллиантовые руководители, а их главный козырь — это невероятно развитая интуиция, которую при желании можно «прокачать» до уровня настоящего дара предвидения.

Овен: харизматичный боец, не боящийся ошибок

Овнов Вольф Мессинг называл одними из самых харизматичных и целеустремлённых личностей, которые встречаются в зодиакальном круге. Их жизненное кредо всегда заключалось в одном простом правиле: добиваться своего любой ценой. Они не останавливаются даже тогда, когда на их пути встают сомнения окружающих, а порой и их собственные внутренние страхи. Это воспитывает в них настоящих бойцов.

Сила Овнов, по мнению мистика, в том, что они не боятся ошибок и умеют на них учиться. При этом они всегда прислушиваются к чужому опыту, даже если не показывают этого. Самые серьёзные падения не могут сломить их невероятный напор и уверенность в собственных силах. Мессинг подчёркивал, что Овны являются виртуозами первого впечатления, они способны очаровать кого угодно с первой минуты знакомства. Это качество открывает перед ними многие двери.

При этом Мессинг предупреждал, мощная овновая энергетика ощущается буквально физически, поэтому ужиться с ними бывает непросто, особенно в близких отношениях, где они часто берут на себя роль лидера и главного командира. Зато в карьере и в финансовых вопросах им нет равных: они прекрасно понимают, что роскошная жизнь — это результат титанического труда, и Овны готовы на этот труд ради своих самых смелых амбиций.

Водолей: эстет, эмпат и вечный странник

Водолея Мессинг называл самым сложным и многогранным знаком зодиака, и эти люди, по его словам, всегда смотрят на мир под совершенно особым углом. Как правило, они видят то, что скрыто от глаз обычного человека. Водолеи способны замечать детали и закономерности, которые другим недоступны. Потому они уникальные собеседники и мыслители.

Сила Водолея, считал провидец, заключается в том, что это прирождённые эстеты и эмпаты, которые видят красоту и талант в каждом человеке. Они буквально излучают свет и позитивную энергию. Водолеи легко находят общий язык с кем угодно и искренне стремятся помочь другим раскрыть их потенциал, поэтому к ним часто тянутся люди, нуждающиеся в поддержке. Счастье, по мнению Мессинга, является их врождённым состоянием, и проблемы в личной жизни и на работе часто обходят их стороной, словно по волшебству.

Но при этом у Водолеев есть и обратная сторона медали: их любовь к свободе иногда оказывается сильнее желания создать семью, и они не боятся одиночества, умея наслаждаться каждым моментом жизни в полной мере. Однако если Водолей всё-таки находит свою вторую половинку, он сделает всё возможное для её счастья, и эта преданность не знает границ.

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