Памятные митинги в честь Героя РФ Игоря Филькина прошли в Шиловском районе

В понедельник, 13 июля, в Шиловском районе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти Героя Российской Федерации Игоря Филькина. Митинги с возложением цветов состоялись у его могилы в селе Желудёво, у Мемориала Славы в Шилове и у памятника в деревне Ибредь.

Именно 13 июля 1993 года Игорь Филькин погиб при отражении вооруженного нападения моджахедов на 12-ю пограничную заставу Московского пограничного отряда Группы российских войск в Таджикистане. За проявленные мужество и героизм Указом Президента РФ от 19 июля 1993 года Игорю Викторовичу Филькину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Главным гостем памятного митинга стала мама Героя – Раиса Григорьевна Филькина. Вместе с ней в мероприятии приняли участие ветераны пограничной службы, МВД и ФСБ, участники афганской войны, ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, представители казачества и общественности.

Слова благодарности Раисе Григорьевне за воспитание сына – Героя, а также в память об Игоре Филькине выразили глава администрации Ибредского сельского поселения Сергей Разуваев, представитель управления ФСБ по Рязанской области подполковник Андрей Соколов, подполковник Юрий Ермолаев и ветеран-пограничник Сергей Булатов.

Андрей Соколов отметил, что подвиг Игоря Филькина продолжают помнить и сегодня:

«В музее нашего управления подвигу Игоря Филькина посвящен тематический стенд. Однажды я встречал делегацию из представителей разного рода войск. Среди ветеранов боевых действий были люди, которые зачищали 12-ю погранзаставу от боевиков. Они помнят Игоря Филькина, который лежал в окопе по пояс в гильзах, израненный, он стрелял до последнего вздоха. Вечная ему память», – сказал Андрей Соколов.

В завершение мероприятия состоялось вручение государственной награды. Ветеран боевых действий в Афганистане подполковник Александр Наумкин передал медаль «За храбрость» Анатолию Аргунову – участнику добровольческого казачьего подразделения «БАРС 11» на СВО. Сегодня он продолжает выполнять боевые задачи, достойно исполняя воинский долг.