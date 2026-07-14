фото ИД «Пресса»
Общество

Памятные митинги в честь Героя РФ Игоря Филькина прошли в Шиловском районе

Дарья Петухова
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В понедельник, 13 июля, в Шиловском районе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти Героя Российской Федерации Игоря Филькина. Митинги с возложением цветов состоялись у его могилы в селе Желудёво, у Мемориала Славы в Шилове и у памятника в деревне Ибредь.

Именно 13 июля 1993 года Игорь Филькин погиб при отражении вооруженного нападения моджахедов на 12-ю пограничную заставу Московского пограничного отряда Группы российских войск в Таджикистане. За проявленные мужество и героизм Указом Президента РФ от 19 июля 1993 года Игорю Викторовичу Филькину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Главным гостем памятного митинга стала мама Героя – Раиса Григорьевна Филькина. Вместе с ней в мероприятии приняли участие ветераны пограничной службы, МВД и ФСБ, участники афганской войны, ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, представители казачества и общественности.

Слова благодарности Раисе Григорьевне за воспитание сына – Героя, а также в память об Игоре Филькине выразили глава администрации Ибредского сельского поселения Сергей Разуваев, представитель управления ФСБ по Рязанской области подполковник Андрей Соколов, подполковник Юрий Ермолаев и ветеран-пограничник Сергей Булатов.

Андрей Соколов отметил, что подвиг Игоря Филькина продолжают помнить и сегодня:

«В музее нашего управления подвигу Игоря Филькина посвящен тематический стенд. Однажды я встречал делегацию из представителей разного рода войск. Среди ветеранов боевых действий были люди, которые зачищали 12-ю погранзаставу от боевиков. Они помнят Игоря Филькина, который лежал в окопе по пояс в гильзах, израненный, он стрелял до последнего вздоха. Вечная ему память», – сказал Андрей Соколов.

В завершение мероприятия состоялось вручение государственной награды. Ветеран боевых действий в Афганистане подполковник Александр Наумкин передал медаль «За храбрость» Анатолию Аргунову – участнику добровольческого казачьего подразделения «БАРС 11» на СВО. Сегодня он продолжает выполнять боевые задачи, достойно исполняя воинский долг.

фото ИД «Пресса»
фото ИД «Пресса»
фото ИД «Пресса»
фото ИД «Пресса»
фото ИД «Пресса»
фото ИД «Пресса»

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