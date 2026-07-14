Общество

Губернатор Малков посетил мобильную огневую группу, защищающую небо над Рязанью от беспилотников

Алексей Самохин
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Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил мобильную огневую группу, которая обеспечивает защиту неба над Рязанью от атак беспилотников. Он ознакомился с организацией службы и пообщался с бойцами подразделения.

По словам главы региона, мобильные группы работают в связке с системой ПВО: они оперативно выдвигаются по предполагаемой траектории полёта дронов, чтобы не допустить ударов по территории области. Малков отметил, что подразделения уже сформированы, бойцы прошли обучение и несут боевое дежурство.

Губернатор сообщил, что регион продолжит развивать это направление, в том числе работать над условиями службы и быта бойцов. В этом, по его словам, поможет советник губернатора Сергей Боярский, который заключил контракт, вступил в резерв и в настоящее время проходит обучение — он напрямую общается с бойцами и видит вопросы службы изнутри.

Малков назвал защиту от беспилотников одной из важнейших задач для безопасности региона и уточнил, что служба проходит исключительно на территории Рязанской области. Вступить в резерв можно по контракту, продолжая при этом работать на прежнем месте: предусмотрены денежные выплаты, также сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял решение встать на защиту региона, отметив, что к работе мобильных огневых групп присоединяются жители области, сотрудники и руководители предприятий и органов власти. В частности, в резерв уже вступил министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис.

Подробнее об условиях вступления в резерв можно узнать в военкомате по месту жительства или по телефону +7 (4912) 25-67-09.

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