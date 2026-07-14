Губернатор Малков посетил мобильную огневую группу, защищающую небо над Рязанью от беспилотников

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил мобильную огневую группу, которая обеспечивает защиту неба над Рязанью от атак беспилотников. Он ознакомился с организацией службы и пообщался с бойцами подразделения.

По словам главы региона, мобильные группы работают в связке с системой ПВО: они оперативно выдвигаются по предполагаемой траектории полёта дронов, чтобы не допустить ударов по территории области. Малков отметил, что подразделения уже сформированы, бойцы прошли обучение и несут боевое дежурство.

Губернатор сообщил, что регион продолжит развивать это направление, в том числе работать над условиями службы и быта бойцов. В этом, по его словам, поможет советник губернатора Сергей Боярский, который заключил контракт, вступил в резерв и в настоящее время проходит обучение — он напрямую общается с бойцами и видит вопросы службы изнутри.

Малков назвал защиту от беспилотников одной из важнейших задач для безопасности региона и уточнил, что служба проходит исключительно на территории Рязанской области. Вступить в резерв можно по контракту, продолжая при этом работать на прежнем месте: предусмотрены денежные выплаты, также сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял решение встать на защиту региона, отметив, что к работе мобильных огневых групп присоединяются жители области, сотрудники и руководители предприятий и органов власти. В частности, в резерв уже вступил министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис.

Подробнее об условиях вступления в резерв можно узнать в военкомате по месту жительства или по телефону +7 (4912) 25-67-09.