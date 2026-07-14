В Рязани в суд направили дело о мошенничестве при госзакупках на 660 тысяч рублей

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность в бюджетном учреждении, ввела в заблуждение представителя коммерческой организации, предоставив ему заведомо ложные сведения. Она заверила предпринимателя, что благодаря своим полномочиям может обеспечить постоянное заключение контрактов и беспрепятственную приёмку поставляемых товаров.

Используя достигнутую договорённость, в период с 2018 по 2024 год женщина обманным путём получала от сотрудника фирмы денежное вознаграждение в размере от 5 до 15% от суммы заключаемых контрактов. Общая сумма полученных средств составила более 660 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.