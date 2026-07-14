В Рязанской области за сутки ликвидировали три техногенных пожара

Пожарно-спасательные подразделения Рязанской области за сутки ликвидировали три техногенных пожара.

Первое возгорание зафиксировали 13 июля в 03:17 в неэксплуатируемом здании в селе Малеево Касимовского муниципального округа. В тушении были задействованы 7 человек и 3 единицы техники.

В 08:31 того же дня поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке и загорании автомобиля в городе Рыбное. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, для тушения привлекли 6 человек и 2 единицы техники.

Третий пожар произошёл в 13:50 в хозяйственной постройке в рабочем посёлке Ухолово. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, в тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники.