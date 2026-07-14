Двое подростков пострадали в ночном ДТП в Пронском районе 

В результате ночного ДТП в Пронском районе травмированы двое подростков. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

13 июля, примерно в 02:10, в Пронском районе на автодороге «село Кисьва — деревня Денисово», 26-летний житель города Новомичуринска, управляя автомобилем ВАЗ-11113, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия пассажиры автомобиля в возрасте 14 и 16 лет с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.