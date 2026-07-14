Фото: www.knvb.com
Новости мира

Нидерландский арбитр Роб Диперинк, отстранённый от работы на ЧМ‑2026, умер в 38 лет

Алексей Самохин
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Нидерландский футбольный судья Роб Диперинк, которого ранее отстранили от работы на чемпионате мира-2026, скончался в возрасте 38 лет. О его смерти сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), причины смерти не называются.

«Мы потрясены и глубоко опечалены смертью судьи Роба Диперинка. С уходом Роба сообщество судей теряет высокоценного рефери с международным опытом, но, прежде всего, замечательного и преданного своему делу коллегу. Наши мысли с его семьёй, друзьями и всеми, кто его любил», — говорится в заявлении федерации.

По информации нидерландского издания De Telegraaf, полиция начала расследование обстоятельств смерти арбитра; в понедельник сотрудники правопорядка находились на улице, где он проживал.

Диперинк должен был работать на чемпионате мира в качестве видеоассистента арбитра, однако ещё до начала турнира ФИФА отстранила его от этой роли. Решение было принято после того, как в апреле нидерландец был задержан в Лондоне по подозрению в сексуальном домогательстве к несовершеннолетнему. Расследование, проведённое британской полицией, не выявило достаточных доказательств для предъявления обвинений, и дело было закрыто; сам Диперинк заявлял, что обвинения были ложными и он полностью сотрудничал со следствием.

Несмотря на отстранение от чемпионата мира, KNVB продолжал доверять арбитру работу во внутреннем чемпионате Нидерландов, отмечая отсутствие оснований для его отстранения на национальном уровне. Диперинк работал в судействе с сезона 2011/12 года, провёл 284 матча в профессиональном футболе и участвовал в судейских бригадах на чемпионате Европы и Олимпийских играх 2024 года, а также выступал в роли ассистента VAR в финале Лиги Европы-2024 между «Аталантой» и «Байером».

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