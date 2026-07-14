Губернатор наградил рязанских спортсменов и тренеров

На сайте газеты «Рязанские ведомости» опубликовано постановление правительства Рязанской области, подписанное губернатором Павлом Малковым.
За добросовестную работу, большой вклад в пропаганду и развитие физической культуры и спорта в Рязанской области и в связи с Днем физкультурника:
1) наградить памятным знаком «За наивысшие достижения»
ШЕСТОПАЛОВУ Александру Алексеевну – учащегося Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Комета»;
2) наградить памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»:
ГОРШКОВА Николая Николаевича – старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Антей»
ЕРЛИНЕКОВА Романа Леонидовича – спортсмена-инструктора Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»
КУЛИКОВА Александра Кузьмича – члена Общественной организации Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области
ПЕТРОВА Захара Андреевича – спортсмена-инструктора Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»
ШАТЕЕВУ Наталию Геннадьевну – тренера-преподавателя Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств»
ЮДИНУ Татьяну Викторовну – начальника сектора учебно-спортивной работы и развития материально-технической базы спорта управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани;
3) объявить благодарность Губернатора Рязанской области:
БОГОМОЛОВОЙ Анастасии Сергеевны – ведущему специалисту Управления физической культуры и спорта Сасовского муниципального округа Рязанской области
БУЗИЛКИНУ Андрею Николаевичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Антей»
ГОРЯЧЕВОЙ Алене Александровне – старшему инструктору-методисту Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса»
ДУНИНУ Александру Александровичу – инженеру-электронику Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Планета спорта»
КОНОВАЛОВОЙ Наталье Олеговне – бухгалтеру Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»
ЛОЦ Илоне Владимировне – тренеру-преподавателю Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств»
МАКАРОВУ Вячеславу Васильевичу – тренеру-преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Рязани «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»
МЕЩЕРЯКОВОЙ Татьяне Владимировне – директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Орион»
НИКУЛЬШИНОЙ Татьяне Александровне – инструктору-методисту Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»
СОЛОВЬЕВУ Геннадию Васильевичу – начальнику структурного подразделения бассейна «Спартак» Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец».