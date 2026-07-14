Павел Малков, губернатор Рязанской области
Спорт

Губернатор наградил рязанских спортсменов и тренеров

Алексей Самохин
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На сайте газеты «Рязанские ведомости» опубликовано постановление правительства Рязанской области, подписанное губернатором Павлом Малковым. 

За добросовестную работу, большой вклад в пропаганду и развитие физической культуры и спорта в Рязанской области и в связи с Днем физкультурника:

1) наградить памятным знаком «За наивысшие достижения»

ШЕСТОПАЛОВУ Александру Алексеевну – учащегося Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Комета»;

2) наградить памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»:

ГОРШКОВА Николая Николаевича – старшего тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Антей»

ЕРЛИНЕКОВА Романа Леонидовича – спортсмена-инструктора Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»

КУЛИКОВА Александра Кузьмича – члена Общественной организации Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области

ПЕТРОВА Захара Андреевича – спортсмена-инструктора Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»

ШАТЕЕВУ Наталию Геннадьевну – тренера-преподавателя Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств»

ЮДИНУ Татьяну Викторовну – начальника сектора учебно-спортивной работы и развития материально-технической базы спорта управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани;

3) объявить благодарность Губернатора Рязанской области:

БОГОМОЛОВОЙ Анастасии Сергеевны – ведущему специалисту Управления физической культуры и спорта Сасовского муниципального округа Рязанской области

БУЗИЛКИНУ Андрею Николаевичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Антей»

ГОРЯЧЕВОЙ Алене Александровне – старшему инструктору-методисту Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса»

ДУНИНУ Александру Александровичу – инженеру-электронику Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Планета спорта»

КОНОВАЛОВОЙ Наталье Олеговне – бухгалтеру Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»

ЛОЦ Илоне Владимировне – тренеру-преподавателю Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия единоборств»

МАКАРОВУ Вячеславу Васильевичу – тренеру-преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Рязани «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»

МЕЩЕРЯКОВОЙ Татьяне Владимировне – директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Орион»

НИКУЛЬШИНОЙ Татьяне Александровне – инструктору-методисту Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр спортивной подготовки»

СОЛОВЬЕВУ Геннадию Васильевичу – начальнику структурного подразделения бассейна «Спартак» Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец».

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