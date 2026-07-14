Рязанка выиграла в лотерею 5 миллионов рублей

Жительница Рязани Елена выиграла 5 миллионов рублей в онлайн-лотерее «Большая 8». Она купила три билета вечером за просмотром фильма, и один из них оказался счастливым. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Елена рассказала, что в тот день смотрела фильм по телевизору, и рука как будто сама потянулась купить билеты. Счастливица долго не раздумывала, доверилась автоматическому выбору чисел и даже не стала смотреть комбинации в билетах. По её словам, всё произошло спонтанно: просто захотелось испытать удачу.

О крупном выигрыше женщина узнала из уведомления в приложении. Сначала она решила, что ошиблась и неправильно увидела сумму. Дома была только дочь, и именно её Елена позвала проверить цифры на экране телефона. Девушка подтвердила, что выигрыш составляет 5 миллионов рублей, однако даже после этого победительнице было трудно поверить в случившееся.

Как признаётся Елена, настоящую радость она, вероятно, почувствует позже – когда выигрыш будет получен. Пока же она старается не строить слишком смелых планов, хотя мечты уже есть. В первую очередь она хотела бы приобрести небольшую однокомнатную квартиру и автомобиль.

О победе Елены знает только дочь. Мужу, признаётся она, новость пока не сообщила.

Интересно, что это уже не первый крупный выигрыш рязанки. Ранее в этой же лотерее она выиграла 500 тысяч рублей и направила эти средства на частичное погашение ипотеки, благодаря чему смогла значительно снизить финансовую нагрузку. Именно поэтому «Большую 8» Елена считает своей счастливой лотереей.

Победительница рассказывает, что давно мечтала выиграть миллион рублей, и теперь её желание сбылось даже с запасом. Она надеется, что удача обязательно улыбнётся и другим участникам, а их самые важные мечты тоже станут реальностью.