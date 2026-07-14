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Происшествия

Минобороны отчиталось о перехвате 288 БПЛА за ночь, в том числе в Рязанской области

Алексей Самохин
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Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник над территорией Рязанской области. Наш регион вошёл в число территорий, подвергшихся атаке украинских БПЛА самолётного типа.

Как говорится в сводке ведомства, всего в период с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников. Помимо Рязанской области, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Официальные данные о возможных повреждениях или пострадавших непосредственно на территории Рязанской области в результате атаки в сообщении Минобороны не приводятся. О числе сбитых беспилотников обычно сообщает губернатор Павел Малков. 

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