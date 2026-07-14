Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

На 54-м году жизни умерла знаменитая российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Галина Куклева, заявили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Это произошло в ночь на 14 июля. Точная причина смерти спортсменки не указана.

«СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу», — говорится в публикации .

Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае. Ее триумф на Олимпиаде в Нагано в 1998-м стал одним из самых ярких и драматичных моментов в истории российского биатлона. В спринте на 7,5 километра она завоевала золото, опередив соперницу всего на 0,7 секунды.

Также на счету биатлонистки многочисленные награды чемпионатов мира и Европы и победы на этапах Кубка мира. Завершив карьеру в 2003 году, Галина не ушла из спорта, а стала воспитывать новые поколения атлетов. Она работала в Тюменском государственном университете.

За высокие достижения Куклева получила Орден Почета и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.