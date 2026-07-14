Фото: соцсети Киевстонера
Новости России

Рэпер Киевстонер ответил на обвинения в подготовке теракте в Подмосковье

Никита Рязанцев
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Украинский рэпер Киевстонер (Альберт Васильев) резко ответил в соцсетях на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Московской области.

Артист опубликовал видео, в которое добавил скриншот новости о его причастности к организации теракта. Для ответа у него нашелся только мат.

«Шо, ***?» —   сказал Киевстонер.

Ранее ФСБ сообщила, что артист участвовал в подготовке масштабной атаки дронов на промышленный объект в Подмосковье. По информации ведомства, рэпер организовывал теракт и координировал действия соучастников.

Васильев родился в Киеве, некоторое время жил в США. Участвовал в группе «Грибы», затем начал сольную карьеру. Помимо этого, известен своими юмористическими роликами. Вместе с рэпером Бастой он работал над шоу «Вопрос ребром» и снялся в других проектах.

После начала СВО критически высказывался в адрес России. Сейчас проживает в Испании и Словакии.

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