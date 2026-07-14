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Новости России

В России появился первый губернатор, пересевший на электрокар

Никита Рязанцев
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Глава Воронежской области Александр Гусев стал первым губернатором в России, который пересел на электрокар, пишет Mash.

По данным издания, ранее чиновник ездил на Mercedes GLS450, однако недавно пришел к выводу, что иномарка морально устарела. Новая же аналогичная машина обошлась бы ему в двадцать миллионов рублей. В итоге он отдал предпочтение китайскому авто Aito M9 за 11 миллионов.

«Машину губернатор, по нашей информации, купил за свои деньги», — говорится в публикации.

Как пишет Mash, Гусев проживает на окраине Воронежа и сам водит автомобиль, который способен разгоняться до сотни за 5,1 секунды.

В правительстве Воронежской области рассказали, что после ухода европейских брендов обслуживать прежний Mercedes стало сложно, поэтому губернатор начал искать замену среди китайских моделей.

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