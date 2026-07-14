Мэрия Рязани объяснила подтопление у дома на Касимовском шоссе перегрузкой ливневой канализации

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию с подтоплением территории после дождя у дома № 69, корпус 1 на Касимовском шоссе. Ответ был опубликован в комментариях на странице губернатора региона Павла Малкова, где местные жители подняли этот вопрос.

Как пояснили в мэрии, существующие сети ливневой канализации не справились с большим объёмом дождевых вод. При этом ливневая канализация дворовых территорий не передана на баланс города и нуждается в реконструкции — в частности, требуется увеличение диаметра водоотводных труб.

В администрации отметили, что при строительстве нового ливневого коллектора уже принимаются дополнительные меры по приёму и отведению ливневых стоков.