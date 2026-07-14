Изображение от wirestock на Freepik
Общество

HH.ru выяснил, сколько хотят зарабатывать рязанцы этим летом

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у рязанскихспециалистов в сфере высшего и среднего менеджмента (146,9 тыс. рублей), добычи сырья (100 тыс. рублей), а также у работников производства (100 тыс. рублей). При этом почти каждый четвертый (24%) местный житель  не готов снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место, выяснили аналитики hh.ru.

В пятерку профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли сельское хозяйство (100 тыс. рублей) и строительство (100 тыс. рублей). 

Топ-10 профессиональных областей по уровню ожидаемой заработной платы, июнь 2026, Рязанская область, данные hh.ru

ПрофобластьОжидаемая ЗП, руб.Предлагаемая ЗП, руб.
Высший и средний менеджмент     146 985 ₽     111 879 ₽
Добыча сырья     100 000 ₽     117 409 ₽
Производство, сервисное обслуживание     100 000 ₽       91 671 ₽
Сельское хозяйство     100 000 ₽     126 671 ₽
Строительство, недвижимость     100 000 ₽     106 040 ₽
Информационные технологии       88 592 ₽       69 230 ₽
Закупки       84 829 ₽       70 507 ₽
Автомобильный бизнес       84 232 ₽     100 000 ₽
Рабочий персонал       80 000 ₽       99 720 ₽
Транспорт, логистика, перевозки       80 000 ₽     116 896 ₽

«Самые высокие зарплатные ожидания сегодня сосредоточены в профессиях, где особенно востребованы управленческие, аналитические и цифровые компетенции. Так, среди линейных специалистов почти 194 тыс. рублей в месяц в среднем хотят получать DevOps-инженеры, на 187 тыс. рублей рассчитывают менеджеры и консультанты по стратегии, на 173,2 тыс. — методологи. Продуктовые и системные аналитики оценивают свой труд в размере 170,6 тыс. и 165,9 тыс. рублей в месяц, соответственно. Среди соискателей на руководящие должности наиболее высокие ожидания у директоров по информационным технологиям — 326,9 тыс. рублей, руководителей групп разработки (285,5 тыс.) и финансовых директоров (263,9 тыс.). При этом почти половина россиян (47%) не готовы снижать свои запросы, что говорит о сохраняющейся уверенности многих специалистов в своей востребованности», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным hh.ru, среди профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями соглашаться на меньший уровень оплаты труда чаще всего не готовы представители автомобильного бизнеса (55% опрошенных) работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), а также строители (50%), представители высшего менеджмента (49%).   На другом конце списка — специалисты в сфере информационных технологий (47% из них готовы пойти на уступки по зарплате ради офера), а также соискатели в сфере безопасности, (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%) и искусства, развлечений и массмедиа (35%). Представители этих профессиональных сфер оказались самыми гибкими в вопросах зарплаты.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Губернатор наградил рязанских спортсменов и тренеров
Следующая статья
В Рязани прошли публичные слушания об изменении границ городского округа

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Политика

Названа версия смерти сенатора Грэма*, связанная с «Искандером»

Скоропостижная смерть американского сенатора Линдси Грэма*, желавшего усилить санкции...
Интересное

Василиса Володина рассказала, чья жизнь перевернется на 180 градусов в середине июля

Ключевой отрезок времени, по прогнозу Володиной, начнется примерно с 15–16 июля и продлится до конца месяца.
Темы
Власть и политика

В Рязани прошли публичные слушания об изменении границ городского округа

В слушаниях приняли участие пять человек. Замечаний и предложений по проекту от участников не поступило.
Спорт

Губернатор наградил рязанских спортсменов и тренеров

На сайте газеты «Рязанские ведомости» опубликовано постановление правительства Рязанской области, подписанное губернатором Павлом Малковым. 
Новости России

Севастополь частично остался без света после атаки ВСУ

Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Экология, природа, животные

В Рязани зафиксировано превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне

Министерство природопользования Рязанской области подвело итоги мониторинга атмосферного воздуха за период с 5 по 12 июля.
Медицина

В Рязани врачи достали свиток из бронха 10-летнего мальчика

Предмет попал в правый главный бронх и застрял там — при дыхании ребёнка был слышен характерный свистящий звук, который издавало инородное тело.
Политика

Жириновский называл главного врага России 20 лет назад

Главную цель Британии на постсоветском пространстве Жириновский описывал как стремление занять его целиком, действуя при этом под видом дружественного партнёрства — по аналогии с Антантой перед Первой мировой войной.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье