HH.ru выяснил, сколько хотят зарабатывать рязанцы этим летом

Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у рязанскихспециалистов в сфере высшего и среднего менеджмента (146,9 тыс. рублей), добычи сырья (100 тыс. рублей), а также у работников производства (100 тыс. рублей). При этом почти каждый четвертый (24%) местный житель не готов снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место, выяснили аналитики hh.ru.

В пятерку профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли сельское хозяйство (100 тыс. рублей) и строительство (100 тыс. рублей).

Топ-10 профессиональных областей по уровню ожидаемой заработной платы, июнь 2026, Рязанская область, данные hh.ru

Профобласть Ожидаемая ЗП, руб. Предлагаемая ЗП, руб. Высший и средний менеджмент 146 985 ₽ 111 879 ₽ Добыча сырья 100 000 ₽ 117 409 ₽ Производство, сервисное обслуживание 100 000 ₽ 91 671 ₽ Сельское хозяйство 100 000 ₽ 126 671 ₽ Строительство, недвижимость 100 000 ₽ 106 040 ₽ Информационные технологии 88 592 ₽ 69 230 ₽ Закупки 84 829 ₽ 70 507 ₽ Автомобильный бизнес 84 232 ₽ 100 000 ₽ Рабочий персонал 80 000 ₽ 99 720 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 80 000 ₽ 116 896 ₽

«Самые высокие зарплатные ожидания сегодня сосредоточены в профессиях, где особенно востребованы управленческие, аналитические и цифровые компетенции. Так, среди линейных специалистов почти 194 тыс. рублей в месяц в среднем хотят получать DevOps-инженеры, на 187 тыс. рублей рассчитывают менеджеры и консультанты по стратегии, на 173,2 тыс. — методологи. Продуктовые и системные аналитики оценивают свой труд в размере 170,6 тыс. и 165,9 тыс. рублей в месяц, соответственно. Среди соискателей на руководящие должности наиболее высокие ожидания у директоров по информационным технологиям — 326,9 тыс. рублей, руководителей групп разработки (285,5 тыс.) и финансовых директоров (263,9 тыс.). При этом почти половина россиян (47%) не готовы снижать свои запросы, что говорит о сохраняющейся уверенности многих специалистов в своей востребованности», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным hh.ru, среди профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями соглашаться на меньший уровень оплаты труда чаще всего не готовы представители автомобильного бизнеса (55% опрошенных) работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), а также строители (50%), представители высшего менеджмента (49%). На другом конце списка — специалисты в сфере информационных технологий (47% из них готовы пойти на уступки по зарплате ради офера), а также соискатели в сфере безопасности, (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%) и искусства, развлечений и массмедиа (35%). Представители этих профессиональных сфер оказались самыми гибкими в вопросах зарплаты.