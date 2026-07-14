Власть и политика

В Рязани прошли публичные слушания об изменении границ городского округа

Алексей Самохин
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В Рязани состоялись публичные слушания по проекту решения городской Думы «Об изменении границы муниципального образования — городской округ город Рязань». Об этом говорится в опубликованном заключении по итогам слушаний.

Инициатором проведения слушаний выступил глава администрации города Рязани. Их целью было выяснить мнение населения по проекту решения об изменении границ округа. Проект документа был размещён на портале госуслуг в разделе общественных обсуждений 8 июня. Какие именно изменения планируются в документе не сообщается.

Председательствовал на слушаниях первый заместитель главы администрации Дмитрий Лощинин, секретарём выступила начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по землепользованию и застройке Мария Рахмаева. С докладом выступила и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры — главного архитектора города Екатерина Кириченко.

В слушаниях приняли участие пять человек. Замечаний и предложений по проекту от участников не поступило.

По итогам мероприятия комиссия признала публичные слушания состоявшимися и рекомендовала утвердить проект решения об изменении границы городского округа без изменений. Заключение подписал глава администрации Рязани Борис Ясинский.

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