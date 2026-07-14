НТВ анонсировал новые сезоны программ «Чудо техники» и «Живая еда»

В новых сезонах программ НТВ «Чудо техники» (16+) и «Живая еда» (16+) журналист с медицинским образованием Сергей Малозёмов продолжит рассказывать о последних достижениях науки и технологий, новейших медицинских открытиях, а также о вопросах экологии и здорового образа жизни. Вместе с экспертами и героями выпусков он протестирует современные гаджеты, проверит популярные мифы о пользе продуктов и простым языком объяснит самые актуальные научные и медицинские темы. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне «Живой еды» зрителей ждут самые актуальные исследования о продуктах и привычках питания, которые сегодня обсуждают во всём мире. Команда программы разберётся, что на самом деле скрывается за понятием ультраобработанной еды и какие привычные продукты могут оказаться опаснее, чем принято считать. Они также выяснят, насколько безопасны сахарозаменители и стоит ли доверять напиткам с пониженным содержанием сахара. А ещё проверят популярные мифы о лечебных свойствах гриба чага и интервальном голодании, а Сергей Малозёмов побеседует с нобелевским лауреатом Ёсинори Осуми.

Зрителей ждут и необычные расследования: например, репортаж из Австралии о выращивании и обработке орехов макадамия, где авторы выяснят, действительно ли их вымачивают в ванильно-сахарном сиропе, лабораторные проверки качества орехов с маркетплейсов, эксперименты с популярными продуктами и новые выпуски любимой рубрики «За что такие деньги?», в которой продолжат сравнивать продукты из разных ценовых категорий. Кроме того, команда проекта раскроет самые распространённые уловки продуктовой рекламы, оценит реальную пользу и вред квашеной капусты и продолжит отвечать на вопросы зрителей.

Сергей Малозёмов: «Тема, которая неизменно вызывает вопросы зрителей, — лечебное голодание. В советские годы было популярно просто голодание, а сейчас многие практикуют так называемое интервальное голодание, когда человек, например, не ест 16 часов в сутки, а принимает пищу только в течение 8. Чтобы понять, есть ли под этим научная основа, я взял интервью у нобелевского лауреата, японского учёного Ёсинори Осуми, который подробно изучил процесс аутофагии, при котором клетки в условиях голодания перерабатывают собственные повреждённые компоненты. Придерживается ли сам учёный какой-либо стратегии голодания? Значительная часть нашего контента традиционно будет посвящена потребительским темам. Мы поговорим о самом распространённом обмане, к которому прибегает реклама продуктов. Также выясним, чего больше в квашеной капусте — пользы или вреда для здоровья. С одной стороны, это клетчатка и пробиотики — живые микроорганизмы, с другой — зачастую высокое содержание соли. Что всё-таки перевешивает? И, конечно, в каждом выпуске будем разбирать самые народные продукты. Будет очень интересно, гарантирую».

Новый сезон программы «Чудо техники» порадует зрителей громкими расследованиями, практическими экспериментами и ответами на самые актуальные вопросы о технологиях, которые уже меняют нашу жизнь. Команда проекта разоблачит новые схемы мошенничества — от созданных с помощью нейросетей изображений фиолетовой клубники до поддельного ботокса, заполонившего рынок косметологии. Авторы также подскажут, как выбрать дачный бассейн, как правильно за ним ухаживать и насколько безопасна химия, применяемая для ухода за ним.

В новом сезоне проект исследует и современные тренды — от теории поколений и стереотипов о зумерах до стремительного вторжения искусственного интеллекта в искусство. Технологии всё активнее меняют привычный мир, но становятся ли они надёжными помощниками человека? Ответ на этот вопрос попробует найти команда программы. Особое внимание традиционно уделят медицинским технологиям: авторы проверят популярные мифы о безопасности УЗИ, МРТ и КТ, выяснят, работают ли на самом деле чудо-товары вроде спреев от варикоза, и расскажут, какие методы лечения имеют научное подтверждение.

«Много вопросов от зрителей к нам поступает о том, насколько безопасны популярные методы медицинской диагностики — УЗИ, МРТ и КТ. Есть ли там опасное излучение? Правда ли, что дети в утробе матери во время УЗИ зажимают уши из-за якобы страшного шума? Эта история давно гуляет по интернету, и мы её подробно проверили. Ещё одна очень дискуссионная тема, о которой хочется рассказать, — искусственный интеллект в творчестве. Мы обнаружили множество примеров того, как нейросети уже используются в музыке, кино, живописи, литературе и многих других сферах, причём зачастую мы об этом даже не догадываемся. Хорошо это или плохо? Это помощник для творцов или шаг к тому, что всё искусство станет одинаковым и безликим? Мы разберёмся в этом вопросе и расскажем, к каким выводам сегодня склоняется большинство исследователей. О существовании души философы спорят тысячу лет, и теперь над этой темой нависла новая угроза — искусственный интеллект. Действительно ли это так? Смотрите в новом сезоне программы “Чудо техники”», – поделился Сергей Малозёмов.